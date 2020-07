ExoMecha: svelato al pre-show dell'evento Xbox lo sparatutto gratuito

In coincidenza del pre-show organizzato da Geoff Keighley per l'evento Xbox, gli autori di TwistedRed hanno presentato il progetto di ExoMecha, uno sparatutto free-to-play (e quindi scaricabile in via del tutto gratuita) che sarà disponibile dal prossimo anno su PC e console Microsoft.

Il titolo ci porta nella dimensione fantascientifica di Omecha, un pianeta alieno con ambientazioni esotiche. Come suggerisce il nome scelto da TwistedRed per rappresentare questa nuova proprietà intellettuale, l'esperienza ludica di ExoMecha sarà piena di mech e di gadget con cui abbattere questa schiera di creature robotiche.

Sin dal lancio, previsto per il 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X, sarà possibile accedere in via del tutto gratuita alle modalità battle royale e alle sfide PvE basate sull'acquisizione di obiettivi all'interno di scenari di grandi dimensioni.

Prima di lasciarvi al video di presentazione di ExoMecha e alla lavagna dei commenti per sapere che cosa ne pensate di questo titolo, vi ricordiamo che su queste pagine trovate tutte le informazioni su focus e durata dell'evento Xbox Series X del 23 luglio previsto per le ore 18:00 dopo il pre-show legato al Summer Game Fest.