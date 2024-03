Exoprimal accoglie la Stagione 4: Mega Man va a caccia di dinosauri

Exoprimal continua la sua corsa e si prepara ad accogliere la sua Stagione 4, in partenza il prossimo 17 aprile e che porterà una serie di interessanti novità al TPS multiplayer di Capcom. E tra queste c'è anche un crossover con Mega Man.

L'iconico robottino blu si prepara ad esordire all'interno di Exoprimal con l'avvento della Stagione 4, attraverso skin, emote e una missione a tema incentrata proprio sulla celebre serie della casa di Osaka. Proseguono dunque le collaborazioni incentrate sui brand più famosi e amati di Capcom, dopo il crossover tra Exoprimal e Monster Hunter visto negli scorsi mesi.

Ma la Stagione 4 non è solo Mega Man: arrivano anche nuove exocorazze e moduli di combattimento tra cui il Vigilant Bet Bowhunter, che lotta sfruttando una devastante balestra, e il Murasame Beta Windcaller che sfrutta la potenza dei tornando sul campo di battaglia. Spazio anche a una nuova modalità cooperativa, nota come Ribellione Temporale e che mette 10 giocatori contro un temibile Behemot potenziato, così come il Mortaio tra gli equipaggiamenti a disposizione. Ancora, con la nuova Stagione sarà possibile organizzare Partite Custom assieme a giocatori di ogni piattaforma e battaglie PvP uno contro uno attraverso lo Scontro Veloce.

Appuntamento dunque al 17 aprile 2024 con la Stagione 4 di Exoprimal disponibile su PC e console PlayStation e Xbox.