Exoprimal si arricchisce: rivelata la modalità Savage Gauntlet assieme ad altre sorprese

Dopo aver annunciato al Capcom Showcase la seconda Open Beta di Exoprimal, Capcom porta il suo TPS multiplayer a base di dinosauri anche all'Xbox Showcase Extended del 13 giugno, dove per l'occasione vengono rivelate ulteriori novità per l'opera.

Oltre a ricordare quanto mostrato al Capcom Showcase, il director Takuro Hiroaka ha infatti annunciato una nuova modalità di gioco per Exoprimal, intitolata Savage Gauntlet, che offre missioni PvE a rotazione settimanale: più squadre composte da 5 membri ciascuna devono portare a termine determinati scopi nel minor tempo possibile. All'interno delle mappe i giocatori affronteranno sempre gli stessi dinosauri così come i medesimi obiettivi nel tentativo di migliorare sempre di più i loro tempi. Per il resto, i ritmi e l'impostazione dei combattimenti seguono la stessa impostazione di una delle modalità principali del gioco, Dino Survival.

Hiroaka rivela inoltre le varianti Exosuit, che offrono armi differenti ed un diverso stile di lotta rispetto ai rispettivi modelli originali, garantendo in questo modo una maggiore personalizzazione e varietà di approcci in battaglia. Numerose varianti Exosuit verranno aggiunte tramite update post-lancio nel corso dei prossimi mesi.

Capcom ha inoltre già confermato il crossover tra Exoprimal e Street Fighter 6, attraverso un evento speciale che si terrà a partire dal 14 luglio.