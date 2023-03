Exoprimal arriva su PlayStation: rivelate le edizioni del gioco Capcom

Che la nuova IP Capcom stesse per arrivare era nell'aria da diverso tempo: al di là dei leak sulla data d'uscita di Exoprimal, si attendevano ormai da diverso tempo delle novità circa il nuovo progetto della casa di sviluppo giapponese. Ebbene, a ridosso dello showcase di Capcom sono sopraggiunte delle informazioni sull'atteso Exoprimal.

Nel dettaglio, parliamo delle edizioni con le quali il titolo targato Capcom verrà lanciato sul mercato: a rivelare l'informazione è il noto account Twitter PlayStation Game Size, che ha rilasciato diversi dettagli a distanza di pochi minuti dal sopracitato evento dell'azienda.

Exoprimal sarà acquistabile su PlayStation nella sua edizione Standard e Deluxe. Mentre con la prima delle due versioni sarà possibile ottenere il gioco base e i contenuti relativi al bonus pre-ordine (al prezzo di 59,99 euro) qualora si dovesse comprare il gioco prima del day one, con la Deluxe Edition si avrà accesso a più contenuti al costo di 69,99 euro:

Kit vantaggio iniziale;

Pass sopravvivenza Exoprimal Stagione;

Bonus pre-ordine.

Le informazioni in nostro possesso circa i contenuti della Deluxe Edition sono ancora poche. Tuttavia, attendiamo l'evento tenuto da Capcom per conoscere i dettagli di una delle tante produzioni della compagnia che arriveranno nel corso dell'anno corrente. Tra le tante cose, infatti, si attende l'arrivo della open beta di Exoprimal su PS4 e PS5, in previsione di un lancio che sembrerebbe essere ormai dietro l'angolo.