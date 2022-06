Exoprimal in azione al Capcom Showcase: annunciato il network test

Proprio come promesso nelle scorse ore, Exoprimal è stato mostrato nuovamente nel corso del Capcom Showcase. Con l'aiuto dell'autore di Dino Crisis Hiroyuki Kobayashi, lo shooter cooperativo vedrà i giocatori sfruttare equipaggiamenti altamente tecnologici per fermare l'invasione di dinosauri inferociti.

Nell'anno 2040, l'improvvisa comparsa di orde di dinosauri ha sprofondato il mondo in una crisi che minaccia la sopravvivenza stessa dell'umanità. ​​Eppure, non tutte le speranze sono perdute. La multinazionale Aibius ha sviluppato Leviathan, un'IA avanzata che è in grado di prevedere gli attacchi. Questa tecnologia, in sinergia con le rivoluzionarie armature robotiche Aibius, garantisce all'umanità uno strumento con cui arginare l'ondata di dinosauri. Gli exocombattenti sono gli eroi del momento: Supera il test attitudinale e unisciti agli eroici piloti Aibius per scongiurare l'estinzione della razza umana.

Sopravvivenza, la modalità principale del gioco, vede competere due squadre di cinque giocatori in missioni PvE e PvP. Le exocorazze si suddividono in tre tipologie principali sulla base delle loro caratteristiche: assalto, colosso e supporto.

Oltre ad aver mostrato le adrenaliniche sequenze di gameplay, Capcom ha approfittato dell'occasione per annunciare l'arrivo di un network test con cui i giocatori interessati potranno provare in anteprima lo shooter cooperativo. Potete effettuare la vostra iscrizione visitando il sito ufficiale di Exoprimal.



Exoprimal arriverà nel corso del 2023 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Per saperne di più sul nuovo sparatutto di Capcom, vi invitiamo a consultare la nostra Anteprima di Exoprimal in esclusiva italiana.