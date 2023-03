Exoprimal in azione: mech contro dinosauri nel nuovo video gameplay

Alla vigilia dell'apertura dei cancelli dell'Open Beta di Exoprimal, la nuova IP di casa Capcom si mostra al pubblico in una lunga sessione di gameplay.

Il colosso giapponese ha infatti affidato alle mani di Game Informer USA i possenti mech di Exoprimal, che hanno potuto scatenare la propria furia in circa 40 minuti di gioco. Nel filmato che trovate in apertura a questa news, i colleghi statunitensi testano le principali funzionalità del titolo Capcom, scontro dopo scontro. Alla guida di robottoni ipertecnologici, i protagonisti di Exoprimal si trovano ad affrontare imprevedibili orde di dinosauri, sullo sfondo di uno scenario post-apocalittico.

La nuova IP videoludica vedrà la luce nel corso dell'estate, con lancio previsto per il prossimo 14 luglio 2023. Prima di allora, come già accennato in apertura, i giocatori avranno la possibilità di partecipare a una sessione di Open Beta. Exoprimal, lo ricordiamo, arriverà su PC e console, con supporto a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. In aggiunta, Exoprimal uscirà al day one su Xbox Game Pass: gli abbonati al servizio Microsoft potranno dunque imbracciare le armi senza alcun costo aggiuntivo sin dal giorno del lancio.



Per maggiori dettagli sul gameplay della produzione, vi rimandiamo alla nostra prova di Exoprimal.