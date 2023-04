Exoprimal dopo la Beta: cosa aspettarsi dal gioco completo, parla Capcom

Lo scorso marzo i giocatori hanno avuto modo di provare Exoprimal grazie all'Open Beta, così da farsi un'idea più chiara su cosa aspettarsi dallo sparatutto in terza persona incentrato sul multiplayer PvPvE. Attraverso un post sul proprio sito ufficiale, Capcom fornisce nuovi dettagli su cosa aspettarsi dal gioco completo.

Anzitutto la compagnia nipponica ringrazia i partecipanti alla Beta, promettendo di fare tesoro dei feedback ricevuti in modo da migliorare ulteriormente Exoprimal in vista del debutto sul mercato, fissato al 14 luglio 2023 su PC e console PlayStation e Xbox (ricordiamo a tal proposito che Exoprimal sarà disponibile su Xbox Game Pass subito al day one). Subito dopo Capcom passa in rassegna i contenuti della versione definitiva, oltre ad illustrare i dettagli sui contenuti post-lancio attualmente previsti:

Missioni senza combattimenti diretti tra giocatori, con la possibilità di vincere completando obiettivi PvE nel minor tempo.

Scene di intermezzo e mappa analitica per permettere ai giocatori di esplorare la trama e svelare i misteri che circondano Leviathan e i mondi paralleli.

Missioni Sopravvivenza basate sulla storia.

Missioni cooperative per 10 giocatori con una varietà di obiettivi e dinosauri ancora più potenti.

Una serie di nuove mappe, come Diga e Base vulcanica.

Missioni per 5 giocatori a rotazione settimanale, con classifiche globali basate sul tempo di completamento.

Moduli di equipaggiamento che garantiscono una maggiore personalizzazione delle abilità delle exocorazze.

Skin exocorazza, skin arma, adesivi, emote e altri elementi estetici.

Medaglie e ricompense di gioco per il completamento di determinate sfide, come bloccare una quantità di danni nel ruolo di Colosso.

Per quanto riguarda invece gli aggiornamenti successivi alla pubblicazione, Capcom parla di:

Varianti di exocorazza con diverso equipaggiamento per adottare stili di gioco alternativi (per esempio una versione di Deadeye con fucile a raffica con funzioni da fucile a canna liscia.

Aggiornamenti stagionali con l'introduzione di nuovi contenuti di gioco.

Collaborazioni con altri titoli Capcom.

Se volete vedere il gioco in azione, non perdetevi il video gameplay di Exoprimal che mette a confronto tra loro mech e dinosauri.