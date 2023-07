Exoprimal: Capcom annuncia la roadmap, nuove modalità e il crossover con Monster Hunter

Capcom ha tenuto nella notte uno showcase digitale incentrato su Exoprimal, a pochi giorni dal lancio dello sparatutto a base di dinosauri. La casa di Osaka ha annunciato i piani per il supporto post lancio, tra cui una collaborazione con Monster Hunter.

Scopriamo così che la modalità Dino Survival godrà di una opzione denominata Final Mission Selections con tre diverse opzioni per il matchmaking: player versus player, player vs environment e casuale. La roadmap post lancio presenta numerose novità: la Stagione Uno partirà il 28 luglio e include la modalità Savage Gauntlet (co-op) inoltre il 17 agosto arriverà il primo major update con 10 Exosuit versione Alpha. La Stagione 2 partirà a ottobre e vedrà l'arrivo di una collaborazione con Street Fighter 6 oltre ad una nuova mappa, dettagli anche sulla Stagione 3 al via a gennaio 2024 con nuove Exosuit Beta, un nuovo dinosauro (Neo Triceratops) e una collaborazione con Monster Hunter.

Exoprimal esce il 14 luglio su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam, disponibile sin dal giorno del lancio nel catalogo Xbox Game Pass e PC Game Pass. Il gioco Capcom è uno dei titoli più attesi del mese di luglio, tra pochi giorni potremo finalmente iniziare la nostra personale battaglia contro orde di giganteschi dinosauri.