Exoprimal: Capcom svela lo shooter coop a base di dinosauri per PS4 e PS5

Ad aprire lo State of Play di questa sera è stata Capcom, la celebre software house giapponese che ha inaugurato l'evento PlayStation annunciando la sua nuova proprietà intellettuale, Exoprimal.

Il reveal è avvenuto con un trailer che alterna cutscene a sequenze di gameplay che ci permettono di scoprire qualche dettaglio sullo sparatutto con visuale in terza persona con una forte attenzione alla componente cooperativa. Nel gioco gli utenti vestiranno i panni di soldati in extotuta che scenderanno in campo armati fino ai denti per combattere orde infinite di dinosauri, tra i quali ve ne sono alcuni dalle dimensioni più generose che fungono da boss. Lo stile di gioco sembra essere vagamente ispirato ai musou, con tantissimi nemici a schermo che possono essere facilmente eliminati e ai quali se ne alternano alcuni più grossi e potenti che rappresenteranno una minaccia più concreta per i giocatori.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che il gioco è in arrivo nel corso del 2023 su PlayStation 4 e PlayStation 5 e sfrutterà il RE Engine di Capcom, lo stesso che muove gli ultimi capitoli della serie horror da cui prende il nome. Purtroppo al momento non è chiaro se si tratti o meno di un'esclusiva temporale e bisognerà attendere informazioni da parte del team di sviluppo per conoscere maggiori dettagli sul gioco.