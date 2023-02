Exoprimal classificato da un'importante rating board: si avvicina l'uscita?

Da un po' di tempo non si hanno aggiornamenti concreti su Exoprimal, il TPS multiplayer di Capcom che vede i giocatori confrontarsi con orde di famelici dinosauri. A riportare il gioco sotto le luci dei riflettori ci ha però pensato l'ESRB.

La ben nota rating board americana ha infatti da poco classificato Exoprimal, assegnandogli una "M" come valutazione per la presenza di contenuti maturi rivolti ad un pubblico dai 17 anni in su. Solitamente quando gli enti di classificazione internazionali iniziano a valutare un prodotto videoludico significa che il suo debutto sul mercato non è troppo distante. Bisogna in ogni caso precisare che la pagina di Exoprimal dell'ESRB non è ancora ufficialmente online, e che la conferma del rating è arrivata da una clip nel corso della Capcom Cup IX.

La casa di Osaka ha sempre ribadito nelle passate occasioni che il suo titolo multiplayer sarebbe stato pubblicato su PC e console PlayStation e Xbox nel corso del 2023, pertanto ha senso che l'ESRB abbia già dato la propria classificazione. Tutto per il momento tace su una finestra di lancio più dettagliata, ma non è da escludere a questo punto novità in tal senso già nel corso dei prossimi mesi. Lo scorso gennaio, inoltre, il sito Xbox ha lasciato intendere che Exoprimal potrebbe arrivare su Xbox Game Pass, sebbene anche in questo caso manchino conferme definitive.

In attesa dunque di aggiornamenti da Capcom, potete leggere il nostro provato di Exoprimal, incentrato sulla Closed Beta della scorsa estate.