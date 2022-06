Exoprimal è collegato a Dino Crisis? Capcom chiarisce definitivamente

Sin da quando è stato mostrato per la prima volta, Exoprimal ha fatto discutere per la presenza dei dinosauri, i quali avranno un ruolo centrale all'interno del gameplay. Inevitabile dunque pensare a Dino Crisis, l'iconica serie horror sempre targata Capcom e ferma ormai da circa due decenni.

Nonostante le grosse richieste dei fan, però, la casa di Osaka non ha mai preso realmente in considerazione l'ipotesi di riportare in auge il brand e nulla lascia intendere che un ritorno, magari sotto forma di remake, possa avvenire prossimamente. La redazione di IGN USA ha comunque colto la palla al balzo e, nel corso di un'intervista con il director Takuro Hiraoka, ha chiesto se in qualche modo Exoprimal e Dino Crisis sono collegati tra loro. Ma la risposta di Hiroaka è stata chiara e tonda: "Exoprimal è un gioco a sé stante e non ha nessun tipo di relazione con Dino Crisis".

Nulla a che vedere, dunque, con la serie iniziata su PlayStation nel 1999. Per tutti gli approfondimenti del caso non perdetevi la nostra intervista esclusiva al director di Exoprimal dove, tra le altre cose, ci ha raccontato la genesi del progetto e confermato che non verrà distribuito in formato free-to-play, ma che al contrario sarà una release a prezzo pieno che uscirà sia in digitale che in formato fisico.

Ricordiamo infine come iscriversi al Network Test di Exoprimal, così da avere la possibilità di giocarlo in anteprima.