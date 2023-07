Exoprimal: come sbloccare tutte le Exotute nel gioco Capcom

A partire da oggi, Exoprimal è arrivato su PC, console e Game Pass, permettendo così a tutti i videogiocatori di gettarsi nella mischia ed eliminare orde inferocite di dinosauri. Come avrete notato, però, non tutte le corazze sono disponibili da subito: scopriamo insieme come fare per sbloccarle tutte.

Ecco di seguito l'elenco completo delle Exotute di Exoprimal e come ottenerle:

Exotute d'Assalto

Deadeye - Disponibile sin dal primo accesso

Zephyr - Disponibile sin dal primo accesso

Barrage - Disponibile sin dal primo accesso

Vigilant - Si sblocca raggiungendo il Livello Giocatore 41

Exotute Tank

Roadblock - Disponibile sin dal primo accesso

Krieger - Disponibile sin dal primo accesso

Murasame - Si sblocca raggiungendo il Livello Giocatore 31

Exotute di Supporto

Witchdoctor - Disponibile sin dal primo accesso

Skywave - Disponibile sin dal primo accesso

Nimbus - Si sblocca raggiungendo il Livello Giocatore 21

Come potete notare, esiste una corazza in ciascuna delle tre categorie che non è pronta all'uso e richiede un bel po' di grinding per poter essere utilizzata in battaglia. Soprattutto Vigilant, che si sblocca al livello 41, richiede ore ed ore di gioco. Sappiate però che esiste anche un secondo metodo che consente agli utenti di aggirare questa limitazione e di avere tutto subito. Basta infatti procedere con l'acquisto della Deluxe Edition del gioco o del Kit Vantaggio Iniziale, venduto anche separatamente al prezzo di 14,99 euro.

Ecco di seguito i contenuti del DLC a pagamento che fornisce un piccolo vantaggio ai nuovi giocatori:

Biglietto di sblocco anticipato per Vigilant

Biglietto di sblocco anticipato per Murasame

Biglietto di sblocco anticipato per Nimbus

Skin per exocorazza Paladina (Vigilant)

Skin per exocorazza Custode bianco (Murasame)

Skin per exocorazza Paese delle meraviglie (Nimbus)

Avete già dato un'occhiata alla roadmap di Exoprimal?