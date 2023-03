Exoprimal: confermati data d'uscita e Open Beta, il gioco sarà gratis con Xbox Game Pass

Tra i tanti prodotti mostrati al Capcom Showcase di questa sera troviamo anche Exoprimal, lo sparatutto cooperativo a base di dinosauri che ha ora una data d'uscita ufficiale.

L'azienda di Osaka ha confermato i leak delle ultime ore, svelando al pubblico che la data d'uscita ufficiale del gioco è fissata al prossimo 14 luglio 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One e Xbox Series X|S. A sorpresa, il titolo verrà aggiunto sin sall'uscita al catalogo di Xbox Game Pass. Prima di procedere con l'acquisto del titolo, i videogiocatori di tutto il mondo avranno ancora un'altra opportunità per provarlo, visto che si terrà una fase di test a porte aperte tra il 17 ed il 19 marzo 2023, ovvero tra pochissimi giorni.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Exoprimal è uno sparatutto in terza persona ambientato in una sorta di show del futuro in cui gruppi di soldati protetti da tute ad alta tecnologia devono affrontare orde infinite di dinosauri. Sebbene quindi vi sia una componente competitiva, i concorrenti non si sfidano direttamente e a trionfare è la squadra che ottiene il miglior punteggio nell'eliminazione delle mostruose creature che piovono dal cielo tramite portali.

Se volete saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra prova della Closed Beta di Exoprimal.