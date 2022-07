Exoprimal: due ore di gameplay a base di battaglie con i dinosauri

In rete in queste ore sono emersi alcuni video di Exoprimal tratti dal primo Network Test del nuovo gioco Capcom a base di dinosauri. Oltre due ore di pure gameplay per capire meglio come funzionano esattamente le meccaniche di gioco di questo atteso shooter.

Il primo Network Test non si è tenuto in Europa, i giocatori del nostro continente potranno partecipare però ai prossimi Test in programma a fine luglio e inizio agosto:

Lunedì 25 luglio dalle ore 2:00 alle ore 7:59 del mattino

dalle ore 2:00 alle ore 7:59 del mattino Domenica 7 agosto dalle ore 2:00 del mattino alle ore 1:59 di lunedì 8 agosto

Le registrazioni per la Beta di Exoprimal si sono concluse a fine giugno e attualmente non è possibile iscriversi alle fasi successive, i giocatori selezionati riceveranno una email all'indirizzo lasciato in fase di registrazione. L'obiettivo del Network Test è quello di risolvere eventuali bug e problemi tecnici all'infrastruttura online prima del lancio, raccogliendo feedback dalla community e testando l'affidabilità dei server.

Exoprimal non è legato a Dino Crisis, lo shooter con i dinosauri sviluppato da Capcom è atteso su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S. Exoprimal è atteso nel corso del 2023, nel momento in cui scriviamo la casa di Osaka non ha ancora annunciato una data di uscita precisa.