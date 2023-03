Exoprimal esce su Xbox Game Pass e PlayStation Plus al lancio?

In occasione del Capcom Spotlight di marzo 2023 è stato confermato che Exoprimal vedrà la luce il 14 luglio 2023 su PC e console PlayStation e Xbox. Sappiamo però se il gioco multiplayer cooperativo a base di dinosauri sbarcherà anche su Xbox Game Pass e PlayStation Plus subito al day one?

Per quanto riguarda il servizio in abbonamento di Microsoft ci sono buone notizie: Exoprimal arriverà su Xbox Game Pass subito al lancio, e potrà dunque essere giocato senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati. In questo modo i giocatori Xbox potranno sperimentare il titolo Capcom e godersi in compagnia dei propri amici le adrenaliniche sfide sia cooperative che competitive previste dallo sparatutto in terza persona ambientato in una sorta di show futuristico che mette a confronto i partecipanti con creature preistoriche assetate di sangue.

Nulla da fare invece su PlayStation Plus, non è previsto che il gioco arrivi all'interno dei servizi Premium ed Extra di Sony il giorno di lancio, pertanto chi giocherà Exoprimal su PlayStation dovrà acquistarlo regolarmente. Ovviamente nulla vieta che il gioco Capcom possa entrare a far parte del catalogo in un secondo momento, tuttavia per adesso è bene non farsi aspettative in tal senso.

In ogni caso sono state rivelate le edizioni di Exoprimal in arrivo su PlayStation, i cui pre-order sono già attivi.