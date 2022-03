Exoprimal è esclusiva PS4 e PS5 o uscirà anche su Xbox Series X e PC?

Durante lo State of Play di marzo, Capcom ha annunciato Exoprimal per PS4 e PS5, ma il nuovo shooter co-op a base di dinosauri uscirà solo su console PlayStation o anche su altre piattaforme?

Nonostante sia stato mostrato durante uno showcase Sony, Exoprimal non è esclusiva console PlayStation e uscirà nel 2023 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Al momento non si parla di esclusiva temporale di alcun tipo e dunque il gioco dovrebbe uscire in contemporanea su tutte le piattaforme.

Capcom descrive Exoprimal come "una nuova IP Sci-Fi", il gioco avrà un forte focus sul multiplayer co-op, il primo trailer mostra ambientazioni e un gameplay in stile Earth Defense Force, non mancano richiami estetici ad Anthem e ovviamente è confermata la presenza dei dinosauri, in stile Dino Crisis.

Exoprimal è sviluppato con il RE Engine, il motore proprietario della casa giapponese utilizzato per dare vita a titoli come Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil Village ed i remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Purtroppo non sappiamo molto altro su Exoprimal, probabilmente più avanti nl corso dell'anno lo sparatutto Capcom a base di dinosauri tornerà a mostrarsi al pubblico con nuovi trailer e video gameplay approfonditi.