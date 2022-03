Exoprimal con Hiroyuki Kobayashi: il produttore di Dino Crisis è coinvolto nello sviluppo

Con un eloquente messaggio condiviso sui social da Hiroyuki Kobayashi, il produttore della storica serie di Dino Crisis conferma il suo coinvolgimento nello sviluppo di Exoprimal, lo sparatutto coi dinosauri presentato da Capcom nel corso dell'ultimo evento State of Play di Sony.

Nel post pubblicato su Twitter da Kobayashi, il 'pianificatore' del primo Dino Crisis e produttore di Dino Crisis 2 e 3 sottolinea il suo impegno nella realizzazione di Exoprimal citando il titolo nell'elenco di videogiochi a cui ha contribuito a dare forma nella sua collaborazione pluriennale con Capcom.

Anche in ragione dell'impegno 'ad ampio spettro' di Kobayashi con Capcom (basti citare in tal senso i progetti di Dragon's Dogma e Resident Evil 2 Remake), il suo coinvolgimento in Exoprimal non dovrebbe preludere al ritorno della serie di Dino Crisis. È però superfluo sottolineare come il tweet di Kobayashi abbia spinto tantissimi appassionati di Dino Crisis a chiedere al produttore di tornare presto a lavorare su questa storica IP.

Nel frattempo, c'è chi sta provando a strappare la serie dal girone dantesco dei vaporware immaginando Dino Crisis Remake con bozzetti fan made o reinterpretazioni in chiave nextgen dei personaggi principali, come testimoniano i video di Dino Crisis con Regina su Unreal Engine 5. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Exoprimal sarà disponibile nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.