Exoprimal e Monster Hunter: rivelata la data della prossima, mostruosa, collaborazione

Dopo essersi ampliato con l'Update 1 e tante Exosuit, Exoprimal si prepara a una collaborazione con la serie Monster Hunter.

Dal 18 gennaio 2024, Il gioco d’azione online a squadre di Capcom introdurrà una nuova missione missione in cui Leviathan evoca un Rathalos e sciami di Velociprey per un'ardua prova di combattimento. Dall'incrocio di questi due mondi di Capcom arriveranno anche le Exocorazze con le skin di Monster Hunter. Alcuni set cosmetici, tuttavia, dovranno essere acquistati separatamente.

La collaborazione fa parte della Stagione 3 di Exoprimal, che aggiungerà anche altri contenuti come una nuova mappa, il nuovo boss Neo Triceratopo e quattro nuove Exocorazze. La Stagione 4, invece, introdurrà una modalità cooperativa a 10 giocatori chiamata "Time Loop Rebellion" e una modalità personalizzata per invitare a giocare anche amici da altre piattaforme.

Questo è solo un altro dei crossover presenti in Exoprimal, dove è già presente anche una collaborazione con Street Fighter 6 con le skin di personaggi iconici come Ryu, Chun-Li e Guile. Del resto, Capcom si è detta aperta alle richieste dei fan e chissà che in futuro non possano arrivare altre, per esempio con Dino Crisis.

Vi ricordiamo che Exoprimal è disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (Windows e Steam) e anche su Xbox Game Pass e Cloud.