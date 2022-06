Exoprimal, Network Test in arrivo: ecco come iscriversi alla prova gratuita

Nel corso del recente appuntamento con il Capcom Showcase, è stata confermata l'organizzazione di uno speciale Closed Network Test per Exoprimal, il nuovo shooter cooperativo popolato da creature preistoriche.

I giocatori in attesa di potersi mettere sulle tracce di pericolosi dinosauri avranno dunque la possibilità di prendere parte a questa prima Beta del titolo. Il Closed Network Test di Exoprimal, lo ricordiamo, sarà disponibile esclusivamente su PC, via Steam, e supporterà la lingua giapponese e inglese. Per i giocatori residenti in Europa, il test sarà organizzato nelle seguenti fasce orarie:

Lunedì 25 luglio 2022 : dalle ore 2:00 alle ore 7:59 del mattino;

: dalle ore 2:00 alle ore 7:59 del mattino; Domenica 7 - lunedì 8 agosto 2022: dalle ore 2:00 di domenica 7 alle ore 1:59 di lunedì 8 agosto;

Per poter prendere parte al Closed Network Test, i giocatori dovranno procedere con le. Già aperte, queste ultime saranno accessibili sino al pomeriggio del prossimo 29 giugno 2022. Consigliamo tuttavia ai giocatori interessati di procedere il prima possibile, poichéha previsto. Per procedere con l'inscrizione al test di Exoprimal, è sufficiente compilare l'apposito form online sul sito ufficiale di Capcom . Per ultimare il processo, è necessario registrare (se non lo si possiede già) une un, che dovranno essere collegati l'uno all'altro. Di seguito, i relativi riferimenti:

Infine, segnaliamo i requisiti hardware necessari per avere accesso al Closed Network Test di Exoprimal:



Requisiti minimi

Sistema Operativo: Windows 10 versione 20H2 o successiva (64bit);

CPU: Intel Core i5-7500 o AMD Ryzen 3 1200;

8GB di RAM;

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4GB VRAM o AMD Radeon RX 560 con 4GB VRAM;

DirectX Versione 12;

Memoria: 25GB;

Requisiti consigliati

Sistema Operativo: Windows 11;

CPU: Intel Core i7-8700 o AMD Ryzen 5 3600;

16GB di RAM;

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 o AMD Radeon RX 590;

DirectX Versione 12;

Memoria: 25 GB;

In chiusura, vi ricordiamo che potete scoprire molti dettagli sulla storia e il gameplay del titolo all'interno di una ricca anteprima di Exoprimal, redatta in esclusiva italiana dal nostro Giuseppe Carrabba.