Exoprimal sarà nuovamente mostrato al Capcom Showcase, arriva la conferma

Attraverso un nuovo post sulla pagina ufficiale Twitter del gioco, Capcom conferma che Exoprimal tornerà a mostrarsi nel corso del Capcom Showcase 2022 previsto per il 14 giugno, evento dove la compagnia nipponica offrirà vari aggiornamenti sui suoi titoli attualmente in sviluppo.

La casa di Osaka promette novità per la sua nuova IP a base di dinosauri, che ricordiamo sarà uno sparatutto in terza persona incentrato sul multiplayer cooperativo online, con i giocatori che dovranno collaborare per affrontare e sconfiggere orde di creature fameliche. Dalla loro parte avranno vari gadget iper-tecnologici ed exotute con i quali battersi con i nemici preistorici.

Non è chiaro cosa Capcom effettivamente mostrerà del gioco nel corso dell'evento: è lecito attendersi quantomeno un video-gameplay più corposo rispetto a quanto finora mostrato del titolo. Exoprimal è attualmente previsto per un generico 2023 non solo su PC, ma anche su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One, e data la sua lontananza difficilmente verrà comunicata una data d'uscita definitiva per l'opera, sebbene nulla vada comunque escluso.

Ricordiamo inoltre che anche Resident Evil 4 Remake sarà al Capcom Showcase, pronto per essere mostrato in maniera più approfondita dopo il reveal al PlayStation State of Play del 2 giugno.