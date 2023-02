Exoprimal: l'Open Beta dello shooter Capcom sta per arrivare su PS4 e PS5?

Dopo un lungo periodo d'assenza dalle scene, Exoprimal sta di nuovo facendo parlare di sé per via di una serie di eventi che, messi insieme, potrebbe suggerire che la sua data d'uscita non sia poi così distante.

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della classificazione di Exoprimal su un'importante rating board e, a distanza di pochissimo tempo, ecco che spunta un altro importante indizio. Sul database ufficiale di PlayStation è infatti comparsa la versione giapponese dell'Open Beta dello sparatutto in terza persona a base di dinosauri. Il fatto che il PS Store orientale abbia accolto una voce dedicata alla versione di prova gratuita del gioco non può che suggerire che Capcom si stia preparando a fare un nuovo annuncio.

Con tutta probabilità, la software house di Osaka sta pianificando l'annuncio della data d'uscita del gioco, il quale verrà accompagnato da tutti i dettagli sull'Open Beta, grazie alla quale gli utenti potranno testare il titolo prima di procedere all'acquisto. A tal proposito, sembrerebbe che Exoprimal possa entrare nel catalogo di Xbox Game Pass sin dal lancio, sebbene non vi sia alcuna conferma ufficiale da parte di Microsoft.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un resoconto della prima Closed Beta di Exoprimal, tenutasi la scorsa estate.