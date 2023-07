Exoprimal parte male su PC, meno di 5.000 giocatori su Steam

Sembra essere passato sotto traccia il lancio di Exoprimal, almeno su Steam, dove nel primo weekend lo sparatutto Capcom a base di dinosauri non sembra aver riscosso il successo sperato, con un picco di poco meno di 4.500 giocatori connessi in contemporanea.

Numeri in realtà piuttosto bassi se paragonati agli ultimi successi del publisher giapponese, con giochi come Resident Evil 4 Remake e Street Fighter 6 che hanno superato abbondantemente i 70.000 giocatori connessi in contemporanea con un picco di oltre 160.000 nel caso di RE4 Remake.

Exoprimal registra numeri più bassi di Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 (circa 7.800 giocatori connessi) ma supera altri due progetti minori come Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 e Ghost Trick Detective Fantasma che faticano a superare i 2.000 giocatori su Steam.

C'è da dire che Steam è solo una delle piattaforme dove il gioco è disponibile, Exoprimal è stato pubblicato anche su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S e cosa più importante è disponibile su Xbox Game Pass e PC Game Pass sin dal day one. E' chiaro come questi numeri non siano incredibili per un gioco multiplayer a sviluppo continuo pubblicato da un grande editore, ma è ancora presto per gridare al fallimento dopo una manciata di giorni dal lancio.