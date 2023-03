Exoprimal, pronti all'Open Beta? Svelati i Requisiti Minimi e Consigliati su PC

Fervono i preparativi per l'Open Beta di Exoprimal, e così Capcom si premura di aggiornare la pagina Steam dello sparatutto con dinosauri e cyber-guerrieri per elencare i requisiti di sistema minimi e raccomandati che gli appassionati del genere dovranno soddisfare per 'giocarlo al meglio' su PC.

La doppia infografica condivisa dal publisher e sviluppatore nipponico ci permette così di capire quali saranno le specifiche hardware minime e consigliate di Exoprimal su PC. A chi vorrà servirsi del proprio PC gaming d'elezione per indossare l'exotuta e difendere l'umanità del futuro dalla minaccia rappresentata dai dinosauri, sarà sufficiente possedere una configurazione hardware dotata di una CPU dalla potenza computazionale rapportabile a quella di un Intel Core i5-7500 e una scheda video con prestazioni non inferiori a quelle di NVIDIA GeForce GTX 1050.

Exoprimal - Requisiti Minimi

Sistema operativo: Windows 10 Versione 20H2 (64bit)

CPU: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

Memoria RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560

Spazio su hard disk: 50 GB

Exoprimal - Requisiti Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 Version 20H2 (64bit) / Windows 11

CPU: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X

Memoria RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 590

Spazio su hard disk: 50 GB

Il lancio di Exoprimal è previsto per il 14 luglio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e nel catalogo del Game Pass. La prossima fase di beta testing a porte aperte si terrà invece tra il 17 e il 19 marzo. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate il nostro speciale sulla Closed Beta di Exoprimal organizzata da Capcom nel luglio dello scorso anno.