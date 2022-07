Exoprimal alla prova: orde di dinosauri da massacrare in cooperativa

Seppur ancora lontano dalla sua uscita, prevista per il 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, Exoprimal punta a rivelarsi un TPS cooperativo tra i più frenetici dell'attuale panorama videoludico, mettendo i giocatori a confronto con grandi orde di famelici dinosauri.

Grazie alla Closed Beta abbiamo avuto modo di provare a fondo Exoprimal, la nuova IP firmata Capcom che, a distanza di 23 anni dalla nascita di Dino Crisis, torna ad offrire ai suoi fan un gioco tutto incentrato sulle temibili creature preistoriche, da affrontare questa volta tramite gadget ed armi iper-tecnologiche assieme a gruppi di altri giocatori. L'unione fa la forza più che mai nel frenetico TPS ancora in pieno sviluppo, ma ci ha convinto?

Dalla nostra prova emergono diverse luci ed ombre, almeno per il momento: se da un lato Exoprimal punta senza nascondersi su eccessi e stravaganze che sembrano anche donargli una certa personalità, dall'altro il gameplay sembra avere ancora margini di miglioramento. Il caos che si scatena su schermo, almeno nella modalità Dino Survival messa a disposizione dalla Closed Beta, è tale che si rischia facilmente il perdere il controllo dell'azione lasciando quindi spazio a combattimenti senza una direzione precisa. Qualche perplessità anche sul feedback dei colpi, mentre il RE Engine in quest'occasione non sembra sfruttato al meglio delle sue capacità.

Manca ancora diverso tempo prima del debutto sul mercato, pertanto Capcom ha la possibilità di poter perfezionare l'opera nei prossimi mesi, facendo magari tesoro dei feedback ricevuti dagli utenti durante la Closed Beta. Nel frattempo il nuovo trailer di Exoprimal ci mostra dinosauri e neosauri in grandissime quantità.