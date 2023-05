Exoprimal tra PvP e PvE: Capcom promette un gameplay adatto a tutti

Guardate con interesse allo shooter con i dinosauri Exoprimal ma non amate i videogiochi PvP? Nessun problema: a detta di Capcom, l'esperienza multiplayer offerta dal titolo piacerà anche a chi mal digerisce i giochi online competitivi.

Gli sviluppatori del team interno all'azienda videoludica giapponese si riaffacciano sui social per rassicurare i giocatori interessati alle sole attività PvE che "alcune missioni finali di Dino Survival, come Data Key Security ed Energy Taker, prevedono combattimenti PvP contro la squadra nemica. Tuttavia, comprendiamo che non tutti i giocatori cercano in Exoprimal un'esperienza PvP. Per questo, abbiamo implementato una funzione che consentirà agli utenti di scegliere come disputare ogni round finale di una battaglia Dino Survival, se in PvP, PvE o casuale".

Capcom approfondisce ulteriormente questo aspetto della 'struttura dinamica' delle battaglie Dino Survival di Exoprimal spiegando che "i giocatori che scelgono di completare queste missioni in PvE potranno sfidare la squadra nemica in una battaglia che premierà il team che saprà completare gli obiettivi nel minor tempo possibile. Ovviamente non ci siamo dimenticati dei giocatori che amano il PvP! Al momento stiamo apportando ulteriori migliorie e modifiche, in modo tale che i giocatori che preferiscono il PvP possano godersi Exoprimal al massimo".

Sulla scorta delle indicazioni ricevute dai partecipanti all'ultima fase di testing multiplayer (a tal proposito, qui trovate il nostro speciale sul gameplay di Exoprimal nella Beta di marzo), Capcom decide quindi di adottare un approccio ibrido per le fasi più concitate delle battaglie Dino Survival, dando così modo agli utenti di scegliere se cimentarsi in sfide multiplayer PvP o in eventi PvE. Il lancio di Exoprimal è previsto per il 14 luglio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con ingresso immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.