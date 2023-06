Exoprimal: uno sguardo approfondito al gameplay in mezz'ora di video

Dopo aver descritto l'esperienza PvP e PvE adatta a tutti di Exoprimal, Capcom ci offre uno sguardo approfondito sull'esperienza di gioco del prossimo shooter coi dinosauri diretto da Takuro Hiraoka.

Nella mezz'ora abbondante di scene di gameplay estese di Exoprimal, il publisher e sviluppatore giapponese ci immerge nelle atmosfere di questo sparatutto futuristico per farci familiarizzare con il sistema di progressione della campagna principale e le dinamiche legate all'acquisizione delle ricompense post-battaglia.

Sempre nel focus di Capcom con il commento a caldo di Hiraoka possiamo ammirare la sequenza introduttiva della storia, il sistema di recupero dei pacchetti di dati necessari per avanzare nelle missioni della campagna e, ovviamente, un'infarinatura sulle abilità, sui potenziamenti e sugli equipaggiamenti ipertecnologici da sbloccare facendoci largo tra ambientazioni sci-fi piene di creature giurassiche.

Exoprimal sarà disponibile dal 14 luglio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass. Dopo aver ammirato il video gameplay in apertura d'articolo, se volete approfondire ulteriormente la conoscenza di questa nuova IP vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra anteprima di Exoprimal, lo shooter di Capcom tra dinosauri ed exocorazze.