Exoprimal: tanti nuovi contenuti in previsione del Title Update di agosto

Exoprimal è partito male su PC con meno di 5 mila giocatori su Steam ma, direttamente dalle pagine ufficiali del client di Valve, sopraggiungono nuove informazioni chiave sulla pubblicazione di inediti contenuti imminenti per Exoprimal.L'action sparatutto di Capcom è pronto a ricevere alcuni cambiamenti importanti per divertire i fan.

Vi abbiamo parlato del caotico titolo cooperativo della celebre software house nella recensione di Exoprimal, che porta Capcom nella preistoria nonostante le Exocorazze. Adesso, però, è tempo di ricevere la modalità Savage Gauntlet PVE, nuove Exotute ed altro nel primo Title Update di agosto. In un comunicato finalizzato a ringraziare tutti i giocatori di Exoprimal, Capcom ha affermato che è in arrivo una modalità dinamica progettata per "mettere alla prova le squadre veterane di Exofighter composte da cinque persone in missioni speciali a rotazione".

La modalità Savage Gauntlet è prevista per il 28 luglio e non si tratta solo di un'introduzione legata al PVE: infatti, Savage Gauntlet prevede anche l'implementazione di modalità classificate per poter competere contro altri giocatori online. In ogni caso, si tratta di un'esperienza end-game non alla portata di tutti gli utenti. Dopo poco più di due settimane - esattamente il 16 agosto - è invece il momento di ricevere dieci Exotute Alpha Variant, ognuna delle quali con un proprio stile di gioco, con proprie armi e tanto altro. Le novità in arrivo sono diverse; siete pronti alle grandi introduzioni in Exoprimal?