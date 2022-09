Exoprimal torna in azione: dinosauri e sparatorie dal Tokyo Game Show

Già mostratosi più volte nel corso degli ultimi mesi, l'azione concitata di Exoprimal torna in azione anche al Tokyo Game Show 2022, direttamente dal palco dell'evento organizzato da Microsoft.

La conferenza a marchio Xbox ha infatti ospitato la pubblicazione di un nuovo trailer di Exoprimal, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Tra letali dinosauri e sparatorie concitate, l'azione a tutto spiano della produzione Capcom si scatena nel video dedicato. Tra scontri PvP e PvE, Exoprimal mira a portare in scena lo scontro tra due squadre composte da cinque giocatori, il tutto sullo sfondo di un futurismo giurassico.

Con il trailer pubblicato in occasione del Tokyo Game Show 2022, Capcom conferma che Exoprimal raggiungerà il mercato videoludico nel corso del 2023, con debutto atteso su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Per il momento, il publisher giapponese rinvia ancora l'annuncio di una precisa data di debutto del titolo.



