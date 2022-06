Exoprimal torna a mostrarsi con 15 minuti di gameplay

A poche ore dalla pubblicazione del gameplay di Exoprimal durante il Capcom Showcase 2022, la casa di Osaka ha pubblicato ora un video gameplay esteso del gioco, della durata di 15 minuti.

Una bella occasione per tornare a vedere Exoprimal in azione, in questo caso il filmato mostra una partita completa con scontri tra enormi dinosauri e una battaglia contro un boss. Se volete provare Exoprimal in anticipo potete iscrivervi al Network Test in programma a luglio su PC, si tratta di un test per valutare la funzionalità dell'infrastruttura e non di una Closed/Open Beta, quest'ultima potrebbe arrivare più avanti e del resto non mancheranno le occasioni, con Exprimal previsto nel corso del 2023 su PlayStation 5, Xbox Serie X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam.

Exoprimal è legato a Dino Crisis? Quando si parla di Capcom e dinosauri, il nome di Dino Crisis viene subito in mente e in tanti hanno pensato ad eventuali collegamenti tra la celebre serie ed Exoprimal, in realtà però il direttore del gioco Takuro Hiraoka ha specificato come Exoprimal non sia in alcun modo legato a Dino Crisis o ambientato nello stesso universo, si tratta di due progetti diversi che non hanno alcun legame diretto o indiretto tra loro.