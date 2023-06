Exoprimal: il nuovo trailer si mostra al Capcom Showcase, seconda Open Beta annunciata

In occasione del Capcom Showcase 2023, la casa di Osaka concede ampio spazio ad Exoprimal, il suo nuovo titolo multiplayer online in cui saremo chiamati a far fronte alla minaccia portata da orde inferocite di dinosauri.

Nel corso dell'ampia anteprima condotta da Capcom, ci viene offerta un'anteprima del contesto narrativo di Exoprimal, ma non mancano nemmeno gli aggiornamenti riguardanti i contenuti di gioco. Gli autori ci confermano che oltre alla modalità Sopravvivenza, già presente nella fase Beta, ci saranno molti altri contenuti con cui intrattenersi durante l'esperienza. Anche dopo aver terminato la campagna principale, costellata da memorabili boss fight, potremo intraprendere missioni co-op a 10 giocatori o un'ulteriore modalità a 5 giocatori le cui ostiche missioni ruoteranno ogni settimana.

Ci viene inoltre presentato il dottor Synes, un volto che ricopre un ruolo centrale nella narrativa di Exoprimal essendo il creatore delle exotute. Potremo sfruttarle a nostro vantaggio per colpire senza pietà i temibili dinosauri, e potremo concatenare vari moduli per variare gli effetti offensivi e difensivi.

Capcom ha infine annunciato che una seconda fase di Open Beta di Exoprimal si terrà dal 16 al 18 giugno. Questo nuovo test farà da preambolo al lancio fissato su PC, PlayStation e Xbox il 14 luglio. Exoprimal avrà un crossover con Street Fighter 6, come rivelato nel corso del Summer Game fest.