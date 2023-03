Exoprimal: trucchi per sopravvivere ai dinosauri nell'Open Beta

Per celebrare il recente annuncio della data d’uscita di Exoprimal, che arriverà nel corso dell’estate, Capcom ha deciso di dare il via ad una Beta aperta al pubblico, così che tutti possano provare il frenetico sparatutto a base di dinosauri ed Exocorazze. Se state per dare il via al massacro, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili.

Non trascurate i ruoli

Sebbene l’impronta action sia evidente, Exoprimal è un prodotto in cui è necessario mettere in atto una strategia per poter avere la meglio sulla squadra avversaria. C’è un motivo molto preciso se gli sviluppatori hanno deciso di dividere le armature presenti nel gioco in tre diverse categorie, ovvero Assalto, Tank e Supporto. Ciascuna di esse è fondamentale affinché la squadra possa affrontare ogni pericolo senza che i suoi elementi continuino a morire per mano delle orde di dinosauri. Una buona squadra dovrebbe avere almeno un eroe di supporto che possa fornire cure e scudi (evidenziati dal colore verde sull’indicatore della salute), un paio di tank che attirino l’attenzione del nemico in prima linea e, infine, una coppia di personaggi d’assalto in grado di far fuori quanti più dinosauri possibile.Fortunatamente, Exoprimal permette di modificare la Exocorazza in uso anche nel corso della partita e, nel caso in cui doveste notare che qualcosa non sta andando nel verso giusto, potete effettuare un cambio immediato per colmare eventuali lacune del team.

Scegliete con cura lo Strumento

Se la scelta dell’Exocorazza in Exoprimal è fondamentale, non dovreste sottovalutare l’utilità dello Strumento. Questo gadget, il cui utilizzo si ricarica nel tempo, non solo può aiutarvi ad uscire dalle situazioni più spinose ma potrebbe anche rimediare alle carenze della corazza che state indossando. Ausilio, ad esempio, è uno strumento che genere una pozza curativa e permette anche a tank e personaggi d’attacco di recuperare energia in assenza di un eroe di supporto. Gli healer, che invece sono molto fragili, possono optare per lo Scudo e avere quindi maggiori probabilità di sopravvivere quando a schermo c’è il caos. I tank, che sono i più lenti nei movimenti, potrebbero equipaggiare la Catapulta per effettuare un balzo e raggiungere rapidamente i compagni o fuggire quando la salute è prossima allo zero. Le soluzioni offensive più efficaci sono invece la Lama e il Cannone laser: la prima è una sorta di boomerang che può essere utile per fare pulizia quando ci sono troppi nemici minori a schermo e il secondo è perfetto per fare un po’ di danno ai bersagli singoli.

Puntate sempre all’obiettivo

Sappiamo molto bene che durante le partite di Exoprimal avrete tanta voglia di prendere a pugni o cospargere di piombo le orde di dinosauri che vi si pareranno davanti, ma nella maggior parte dei casi sarà meglio concentrarsi meno sui nemici e più sul bersaglio. Ad esclusione di alcuni mini-obiettivi, la maggior parte delle fasi di un match sarà incentrata sulla difesa di un veicolo, sulla scorta di un oggetto o sulla conquista di un’area.In queste circostanze, è sempre meglio velocizzare il completamento dell’obiettivo, così da giungere alla fase conclusiva della partita – quella in cui sarà attivo il PvP – prima della squadra avversaria.

Eliminate i nemici più pericolosi

Se da una parte il focus sull’obiettivo è di primaria importanza, in Exoprimal bisogna anche tenere d’occhio le tipologie di dinosauri più pericolose e farle fuori il prima possibile. I fiumi di velociraptor e altri nemici minori non rappresentano una grande minaccia e basta qualche attacco per mandarli all’altro mondo. Discorso ben diverso è per i pochi ma letali mostri che si annidano tra la folla: ci stiamo riferendo al Criptoneosauro, al Neosauro Nervino e agli altri dinosauri speciali che, pur essendo in inferiorità numerica, possono creare parecchi problemi. Tra nemici esplosivi, piccole creature elettriche che si agganciano alle Exocorazze e mostruosità in grado di lanciare sfere velenose, questi temibili avversari andrebbero fatti fuori e al contempo tenuti il più lontano possibile dagli alleati con poca salute, poiché la loro esplosione potrebbe eliminare i compagni più vulnerabili e innescare una serie di situazioni che conducono alla sconfitta. Una delle tute migliori per l’eliminazione dei nemici velenosi e di quelli esplosivi è sicuramente Vigilant, la cecchina il cui fucile può caricare i colpi e far fuori questi dinosauri con soli due proiettili, sia dalle lunghe distanze che dall’alto, dopo aver eseguito un balzo con la sua abilità speciale.

