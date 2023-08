Exoprimal x Dino Crisis? Capcom aperta alle richieste dei fan

Quest'anno la serie di Dino Crisis ha festeggiato il ventiquattresimo compleanno, ma purtroppo da Capcom non è ancora giunta alcuna notizia di un remake o di un nuovo capitolo per l'IP.

Tuttavia, i fan non devono perdere del tutto le speranze di rivederne in azione l'immaginario. Nel corso di una recente intervista, Takuro Hiraoka, game director per Exoprimal, ha infatti offerto alcune speranze per un crossover tra Dino Crisis e la nuova IP. Interrogato in merito dalla redazione di Siliconera, l'autore di casa Capcom ha infatti confermato che i due mondi potrebbero collidere nella sua nuova avventura multiplayer, a patto però che le richieste da parte dei fan siano abbastanza numerose.

Da Hiraoka, insomma, arriva un vero e proprio invito alla community di appassionati di Dino Crisis a far sentire la propria voce, per conquistare - se non un ritorno in pompa magna della serie - almeno una collaborazione a tema all'interno di Exoprimal. Cosa ne pensate, vi piacerebbe vedere i dinosauri del titolo multiplayer alle prese con i personaggi di Dino Crisis?



Approdato a luglio su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 e catalogo Xbox Game Pass, il titolo ha di recente accolto i nuovi contenuti del Title Update di agosto di Exoprimal.