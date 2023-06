Exoprimal x Street Fighter 6: svelato con un trailer il crossover di casa Capcom

Dopo il reveal di Prince of Persia The Lost Crown che ha dato il via alle danze, il Summer Game Fest 2023 procede con l'annuncio di una speciale collaborazione targata Capcom. Il mondo Sci-Fi di Exoprimal è pronto ad accogliere i lottatori della storica serie di Street Fighter.

Come potete osservare dando uno sguardo al trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, Capcom ha annunciato un crossover con protagonisti Exoprimal e Street Fighter 6. Disponibile a partire dal 14 luglio di quest'anno, Exoprimal sarà invaso dai personaggi del nuovo picchiaduro di Capcom durante la stagione autunnale di quest'anno. Come possiamo intuire dal filmato, saranno introdotte delle skin ispirate agli iconici personaggi di Street Fighter, qui rielaborati in chiave futuristica.

Come ci conferma anche la presenza del Survival Pass, Exoprimal offrirà una vasta gamma di oggetti in-game con cui personalizzare i propri personaggi, impegnati nella lotta per la sopravvivenza contro l'attacco di feroci dinosauri. Per avere la meglio in battaglia, i giocatori dovranno far ricorso alle proprie exotute e a numerosi gadget tecnologici.

