EXP War Trauma: trailer e demo gratis per l'horror piscologio in Unreal Engine

Al Future Games Show, l'evento della Gamescom 2022, è stato mostrato anche l'interessante horror psicologico con visuale in soggettiva che prende il nome di EXP War Trauma.

Come suggerisce il titolo, nel gioco si vestono i panni di Krieger, un soldato della seconda guerra mondiale che soffre di disturbo da stress post-traumatico (PTSD), problematica che potremo vivere attraverso gli occhi del personaggio. L'avventura si svolgerà infatti sia all'interno del decadente appartamento del protagonista che in trincea, che diventa una sorta di labirinto nel quale fuggire da mostruose entità che danno la caccia a Krieger. Stando a quanto mostrato nel trailer, non sarà possibile in alcun modo affrontare i pericoli in maniera diretta e l'unica soluzione sarà quella di tentare la fuga. Il gioco, che gira in Unreal Engine, arriverà solo su PC prossimanente e chi è interessato a provarlo può scaricare la demo gratuita su Steam, dov'è già disponibile la pagina ufficiale con i primi dettagli.

Prima di lasciarvi al trailer di EXP War Trauma, vi ricordiamo che questa sera, nel corso del Future Games Show, è stato annunciato anche Edge of Sanity, un horror dall'atmosfera lovecraftiana.