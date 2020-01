Expansion Pass di Pokemon Spada e Scudo: annunciate le forme Gigamax dei Pokemon iniziali

Con ancora negli occhi le colorate immagini del video di annuncio dell'Expansion Pass di Pokemon Spada e Scudo, gli autori di Game Freak hanno illustrato una delle novità di gameplay più interessanti che caratterizzeranno questo pacchetto di DLC, ossia le forme Gigamax dei Pokémon iniziali.

Sin dall'arrivo dell'espansione L'Isola Solitaria dell'Armatura, previsto per giugno 2020 su Nintendo Switch, gli Allenatori di Galar potranno aiutare alcuni Pokémon che viaggiano al loro fianco a ottenere la capacità di "gigamaxizzarsi".

Con il primo DLC dell'Expansion pass potremo così scoprire, e utilizzare, le forme Gigamax di Rillaboom, Cinderace e Inteleon, le evoluzioni dei tre Pokémon che gli utenti hanno scelto come primo compagno di avventura una volta raggiunta la dimensione digitale di Galar.

Nella sua forma Gigamax, Rillaboom sfrutterà il suo ceppo come batteria per acquisire dimensioni tali da farlo somigliare a una vera e propria foresta: spinto dal potere scaturito dai suoi tamburi, il nostro riuscirà a concentrare le forze e produrre delle onde sonore tanto potenti da attraversare gli oceani, disorientando l'avversario di turno e indebolendolo prima di colpirlo con i successivi attacchi portati dal nostro Allenatore.

Anche Cinderace, da par suo, sfrutterà a suo vantaggio la forma Gigamax per accrescere a dismisura le dimensioni della palla di fuoco ai suoi piedi: in questa sua nuova evoluzione, il Pokémon Fuoco potrà colpire i nemici con la sua gigantesca Palla Infuocata e sferrare calci con cui sfiancare gli altri Pokémon Dynamax che oseranno tenergli testa. Non meno importante sarà poi la versione gigamaxizzata di Inteleon che, grazie alla sua coda in grado di raggiungere la lunghezza di 40 metri, la utilizzerà per innalzarsi sul campo di battaglia e sparare dei getti di acqua dalla potenza e dalla precisione devastanti.

Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche un approfondimento sui nuovi Pokémon dell'Expansion Pass di Spada e Scudo per Nintendo Switch.