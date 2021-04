I Expect You To Die 2: le spie colpiscono su Oculus Quest, Rift e PS VR

In coincidenza dell'ultimo evento a tema VR organizzato da Oculus, i ragazzi di Schell Games hanno confermato che I Expect You To Die 2, il nuovo atto della serie di puzzle in Realtà Virtuale ambientata nel mondo dello spionaggio, approderà anche su Oculus Quest e Rift.

Con The Spy and The Liar, gli sviluppatori statunitensi che hanno dato forma all'esperienza virtuale di Until You Fall su PS VR promettono di evolvere le meccaniche puzzle "sotto copertura" che hanno contraddistinto l'episodio originario della serie di I Expect You To Die.

La missione affidata al nostro alter-ego, quindi, sarà particolarmente delicata: l'Agenzia ci chiederà di infiltrarci tra le fila di Zoraxis per evitare che questa organizzazione criminale riesca a portare a termine il proprio piano di dominio del mondo. Per riuscire nell'impresa dovremo fare appello a tutte le abilità della nostra spia, ivi comprese le abilità telecinetiche apprese negli anni di addestramento psionico nell'Agenzia.

L'ultimo video confezionato da Schell Games, che s'aggiunge a quello proposto all'annuncio dell'arrivo di I Expect You To Die 2 su PS VR, contribuisce a fare luce sugli aspetti narrativi e sull'esperienza di gioco da vivere anche su Oculus Quest, Rift e PlayStation VR per PS4 e PS5 nel corso dei prossimi mesi.