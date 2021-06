I Expect You To Die 2, lo spy game arriva in estate: il trailer dell'E3 2021

Approfittando dello spazio concesso dall'Upload VR Showcase 2021, gli sviluppatori di Schell Games hanno presentato un nuovo trailer dedicato al suo I Expect You To Die.

Lo spy game sarà pubblicato nel corso della stagione estiva di quest'anno, come evidenziato al termine del nuovo filmato di gioco che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, e che peraltro ci consente di tornare a gustarci le ambientazioni in stile noir e a intravedere qualche scampolo di gameplay.

"Bentornato, agente! Ti stavamo aspettando. Per ora, Zoraxis crede che tu sia morto. Per sfruttare questo momento, ti stiamo inviando sotto copertura per scoprire alcune informazioni diaboliche che l'Agenzia ha ricevuto riguardo alla mossa di Zoraxis per il dominio del mondo. Agente, abbiamo bisogno che tu affronta nuove missioni per scoprire esattamente cosa sta combinando Zoraxis. Usa le tue abilità di spionaggio d'élite e il tuo potere telecinetico per recuperare le informazioni di cui l'Agenzia ha bisogno per rovinare i piani del dottor Zor".

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che I Expect You To Die farà il suo debutto su Oculus Quest, Rift e PlayStation VR nel corso di quest'estate. In attesa che il sequel sia finalmente disponibile, vi invitiamo a recuperare la nostra Recensione di I Expect You To Die per PS VR.