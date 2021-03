I Expect You To Die 2 svelato per PS VR: si torna nel mondo dello spionaggio su PS4 e PS5

Giornata memorabile per tutti i possessori per PlayStation VR, che stanno vedendo crescere ora dopo ora la loro lista dei desideri: dopo aver svelato DOOM 3 VR Edition, Fracked e Song in the Smoke, Sony Interactive Entertainment ha concesso una colonna del suo PlayStation Blog a Shell Games per annunciare I Expect You To Die 2: The Spy and The Liar.

Il primo capitolo della serie è stato lanciato nel 2016 su PlayStation VR, attirando a sé una community molto affezionata che per anni ha chiesto a gran voce l'uscita di nuovi contenuti. "Siamo entusiasti di proporre un sequel per PlayStation VR", scrive Charlie Amis, Project Director di Shell Games, sul PlayStation Blog. "Non ci abbiamo pensato due volte. I nostri agenti PS VR sono parte integrante della nostra community. Non vediamo l’ora che i giocatori, vecchi e nuovi, sperimentino i colpi di scena, le svolte, i pericoli e i rompicapi che IEYTD2 ha da offrire".

Ambientato dopo gli eventi del primo episodio, I Expect You To Die 2: The Spy and The Liar accompagnerà ancora una volta i giocatori nel mondo dello spionaggio e del pericolo sotto copertura. Il loro compito sarà quello di sventare il nuovo piano per dominare il mondo dell’organizzazione Zoraxis, sfruttando abilità telecinetiche in ambientazioni completamente nuove. Il lancio di I Expect You To Die 2: The Spy and The Liar è previsto su PlayStation VR entro la fine del 2021: il team di sviluppo ha promesso di condividere tante nuovi informazioni con l'approssimarsi della data d'uscita, nel frattempo godetevi il trailer in apertura di notizia.