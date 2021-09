Expeditions Rome: lo strategico di THQ Nordic ci porta nell'Antica Roma

In occasione dello showcase tenuto in occasione del suo decimo anniversario, THQ Nordic ha presentato un nuovo trailer dedicato ad Expeditions: Rome, il nuovo strategico che ci porterà a vivere un lungo viaggio nell'Antica Roma.

In Expeditions: Rome, il giocatore vestirà i panni di un giovane Legato, fuggito da Roma dopo l'assassinio del padre per mano di un avversario politico ignoto e costretto a unirsi a una campagna militare per sedare una rivolta greca. Progredendo nel corso dell'avventura, sarà possibile migliorare le proprie abilità militari e diventare un Legato rispettato da tutti. Le lunghe campagne belliche ci porteranno dalle luminose coste blu della Grecia alle fitte foreste della Gallia, e saremo noi a plasmare la personaliità del nostro protagonista: "Sarai tu a decidere che immagine dare di te e di Roma. Colpirai con pugno di ferro o sarai un eloquente oratore? Abbraccerai le tradizioni politiche della Repubblica o ti aprirai un sentiero nell'intricato scenario politico del senato romano? Ogni scelta influirà sul fato della tua legione, sui tuoi compagni più stretti e su Roma stessa".



L'editor in-game consentirà di personalizzare aspetto, sesso, classe e abilità del notro Legato, ed i combattimenti saranno a turni. Durante il viaggio saremo accompagnati da cinque unici compagni, di cui potremo conoscere passato e personalità, e le campagne belliche ambientati in Grecia, Gallia e Nordafrica ci permetteranno di saccheggia, creare ed equipaggiare tantissime armi, corazze e risorse tattiche. Per ulteriori dettagli, potete visitare la pagina Steam del gioco.

Expeditions: Rome sarà pubblicato nel corso del 2021 su PC. Nel corso del suo evento celebrativo, THQ Nordic ha presentato anche Destroy All Humans 2 Reprobed.