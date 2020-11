Expert anticipa il Black Friday: nuove offerte dal 16 al 25 novembre

Expert lancia il nuovo volantino Anteprima Black valido dal 16 al 25 novembre, in attesa delle offerte del Black Friday al via dal 27 novembre. Tra i prodotti in promozione troviamo anche videogiochi e accessori, ecco le offerte da tenere d'occhio.

Le cuffie Sony 9960003 per PS4 costano 59.90 euro, stesso prezzo per l'headset 9455165 di PlayStation. Il bundle DualShock 4 con FIFA 21 + Codice FUT ha un prezzo di 79,90 euro. Sconti anche su tutte le versioni di FIFA 21, disponibili a 39.90 euro l'una (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) mentre Star Wars Squadrons costa 29,90 euro. Ring Fit Adventure di Nintendo ha un prezzo scontato di 69.90 euro, infine segnaliamo Mario Kart 8 Deluxe proposto a 44.90 euro invece di 59,90 euro.

Le offerte sono valide nei punti vendita Expert aderenti e ovviamente online, la catena proporrà nuovi sconti in occasione del Black Friday (27 novembre), del Black Weekend (28 e 29 novembre) e del Cyber Monday del 30 novembre. Su Everyeye.it trovate la lista dei negozi che aderiscono al Black Friday, tra store online, rivenditori indipendenti e grandi catene.