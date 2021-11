Expert anticipa il Black Friday con sconti gaming fino al 14 novembre

Al Black Friday vero e proprio mancano ancora diverse settimane, ma Expert ha ben pensato di giocare d'anticipo e lanciare un nuovo volantino con sconti selezionati in vista della giornata più pazza dell'anno.

Tra i molteplici prodotti tecnologici a prezzo scontato non mancano ovviamente quelli a sfondo gaming. Tra le offerte non ci sono videogiochi e console purtroppo, mai videogiocatori possono ugualmente scegliere tra una serie di prodotti come le cuffie Logitech G4535 Lightspeed Wireless e Logitech G332, le sedie da gaming di Momo Design, Nacon e Trust, i monitor Samsung LF24T350FHRXEN e Xiaomi Mi Desktop 23.8" e la tastiera Logitech G413.

Per vedere i prezzi dovete dirigervi a questo indirizzo, selezionare l'articolo di vostro interesse e successivamente il punto vendita a voi più vicino per visualizzare il costo in offerta e la disponibilità, potendo inoltre optare per il ritiro in negozio o la spedizione a domicilio, a seconda delle vostre esigenze.

Il Volantino Anteprima Black Friday e le sue offerte dureranno fino al 14 novembre, pertanto vi consigliamo di approfittarne il prima possibile se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse. Oltre a prodotti gaming e accessori ci sono in offerta anche biciclette elettriche, smartphone e tablet, grandi elettrodomestici come frigoriferi e piccoli elettrodomestici come i ferri da stiro e articoli per rendere più semplice la vita in cucina.