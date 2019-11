Expert Black Friday 2019: volantino con sconti PS4, PS4 PRO e giochi Sony

Il Black Friday più Black che c'è è il motto scelto da Expert per gli sconti di fine anno: in particolare vi segnaliamo oggi una selezione di sconti su tutte le console PlayStation e sui migliori giochi Sony, offerta al via da venerdì 29 novembre.

Per quanto riguarda l'hardware citiamo PlayStation VR Mega Pack (include PSVR, Camera e ben cinque giochi) a 229 euro, PS4 1 Terabyte con Call of Duty Modern Warfare a 229 euro, PS4 PRO 1 TB con FIFA 20 a 339 euro e PS4 Slim con FIFA 20 a 229 euro. E ancora, PS4 Slim 1TB con Star Wars Battlefront 2 a 249 euro, servono invece 299 euro per acquistare il pacchetto PS4 PRO 1 TB Gamma con Voucher Fortnite. PS4 PRO 1 TB senza giochi inclusi costa invece solamente 299 euro. State cercando una PS4 Slim 500 GB? In questo caso bastano 189 euro per portarsi a casa la console Sony.

E ancora, sconto su tutti i controller DualShock 4 in vendita a 39.99 euro (anche le edizioni limitate) e sull'headset wireless Gold in vendita a 59.99 euro. Spazio anche ai giochi con Days Gone a 39.99 euro, Marvel's Spider-Man a 19.99 euro e Detroit Become Human a 14.99 euro.

Infine, vari giochi della collana PlayStation Hits sono in vendita a 14.99 euro tra cui God of War, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted 4 Fine di un Ladro, The Last of Us Remastered, Ratchet & Clank e Uncharted L'Eredità Perduta. In chiusura, segnaliamo l'abbonamento PS Plus 12 mesi a 44.99 euro anzichè 59,99 euro.