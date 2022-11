Expert lancia le Sorprese Black per il Black Friday: sconti Nintendo e accessori gaming

Continua il volantino di Expert le Sorprese Black, fino al 13 novembre online e nei negozi della catena troviamo una serie di sconti e offerte a tema gaming, con promozioni dedicate ai prodotti Nintendo e accessori per il gaming come cuffie e tastiere.

Nintendo Switch è in vendita a prezzo scontato se acquistato insieme a Nintendo Switch Sports mentre Nintendo Ring Fit Adventure costa 69.90 euro, in offerta anche le sedie da gaming Momodesign con prezzi a partire da 129 euro e fino a 169 euro a seconda del modello e della colorazione scelta.

Sconti anche su cuffie stereo e tastiere gaming delle migliori marche come Bigben, Logitech e Trust, vi segnaliamo inoltre anche Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch a 49,90 euro e stesso prezzo per Nintendo Switch Sports.

In promozione anche il volante Thrustmaster T80 Ferrari488 GTB Edition a 99.90 euro invece di 129.90 euro con un risparmio del 23%, sul sito di Expert trovate tutte le Sorprese Black, le offerte sono valide fino al 13 novembre compreso online e nei negozi della catena, salvo esaurimento delle scorte disponibili.

