Expert lancia il Volantino di Natale: gli sconti attivi fino al 12 dicembre

In preparazione delle festività natalizie e delle folli corse all'acquisto dei regali, Expert ha lanciato un nuovissimo volantino festivo che rimarrà disponibile fino al prossimo 12 dicembre.

Tra i molteplici prodotti in sconto, non potevano ovviamente mancare una serie di dispositivi e accessori dedicati a tutti i gamer. In offerta ci sono il PC da gaming Aspire XC-1660, la sedia da gaming Trust GXT716 con LED RGB, il bundle di Nintendo Switch con Ring Fit Adventure, le cuffie Logitech G432 7.1 surround e il kit di accessori 5 in 1 per PlayStation 5 di BigBen (cuffie, supporto per cuffie, base di ricarica per 2 Dualsense, cavo da 3 metri USB-C a USB-C e coppia di copri stick).

Come probabilmente già saprete, le promozioni di Expert variano da città a città, pertanto se siete curiosi di scoprire i prodotti in offerta presso il vostro punto vendita preferito e i prezzi, vi consigliamo di dirigervi a questo indirizzo ed effettuare la geolocalizzazione per poter sfogliare il Volantino del negozio più vicino a casa vostra.

Il nuovo Volantino di Expert e le sue offerte dureranno fino al 12 dicembre, pertanto vi consigliamo di approfittarne il prima possibile se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse. Oltre a prodotti gaming e accessori ci sono in offerta anche biciclette elettriche, monopattini, smartphone e tablet, grandi elettrodomestici come frigoriferi e piccoli elettrodomestici come i ferri da stiro e articoli per rendere più semplice la vita in cucina.