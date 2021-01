Expert Nuovo Volantino: le offerte dal 18 al 24 gennaio 2021

Expert ha dato una rinfrescata alla propria selezione di offerte lanciando il nuovo volantino Orange Best, ricco di sconti su un'ampia varietà di prodotto a carattere tecnologico, tra i quali sono ovviamente compresi anche console e videogiochi.

Come molti di voi già sapranno, in ogni caso, le offerte di Expert variano da punto vendita a punto vendita, pertanto per scoprire le opportunità più vicine a casa vostra dovete necessariamente consultare il sito ufficiale di Expert e inserire il vostro indirizzo dopo aver cliccato sul pulsante Sfoglia il Volantino. Ad esempio, il Gruppo Somma attivo in Campania con numerose sedi offre FIFA 21 a 39,99 euro, PlayStation 4 Pro a 389,99 euro, il Dualshock 4 in bundle con FIFA 21 a 89,99 euro, Nintendo Switch Animal Crossing Limited Edition con tre mesi di abbonamento a Switch Online a 259,99 euro e il controller wireless Nacon Revolution Unlimited per PlayStation 4 a 129,99 euro.

Le nuove offerte del volantino Orange Best di Expert saranno attive da oggi 18 gennaio fino a domenica 24 gennaio. Recatevi nel vostro punto vendita di fiducia o consultate il sito ufficiale di Expert per scoprire le offerte più vicine a voi.