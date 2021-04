Expert Nuovo Volantino: le nuove offerte dal 12 al 25 aprile

La catena Expert ha appena lanciato il nuovo Volantino intitolato "Lo Sconto che Conta", attivo da oggi 12 aprile fino a domenica 25 aprile. Tra i molteplici prodotti in saldo non mancano anche delle occasioni su console, videogiochi e accessori.

Il Volantino di Expert, purtroppo, non è a carattere nazionale: le offerte variano da negozio a negozio, pertanto è impossibile fornirvi una panoramica completa. Per i giocatori campani, segnaliamo che nei punti vendita del gruppo Expert Napoli/Parente potete trovare Ghost of Tsushima a 39,99 euro, Marvel's Spider-Man, Days Gone, Death Stranding e MediEvil a 19,99 euro, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Gran Turismo Sport, God of War, Uncharted 4 e Ratchet & Clank a soli 9,99 euro. In aggiunta, ci sono anche la sedia gaming ergonomica Trust GXT 705 Ryon a 149,99 euro e le cuffie BigBen ufficiali PlayStation a 29,99 euro. Potete sfogliare il volantino del vostro punto vendita preferito dirigendovi sul sito ufficiale di Expert.

Expert offre anche una selezione di prodotti acquistabili online, tra i quali oltre a cuffie e sedie da gamingè incluso Paper Mario The Origami King a 49,99 euro. Potete consultare i prodotti disponibili a questo indirizzo. Il Volantino "Lo Sconto che Conta" sarà attivo fino al 25 aprile.