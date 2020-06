Expert: nuovo volantino con sconti Xbox One X Cyberpunk 2077 e giochi PS4

Expert lancia il nuovo volantino Lo Sconto che Conta, valido fino al 14 giugno online e nei negozi della catena in tutta Italia. Tra i prodotti in offerta troviamo anche una selezione di videogiochi e console, ecco tutti gli sconti attivi.

Da segnalare le offerte PlayStation Days of Play valide fino all'8 giugno: abbonamento PlayStation Plus 12 mesi in offerta a 41.99 euro, PlayStation VR a partire da 199.99 euro, giochi PlayStation Hits a 14.99 euro e classici PS4 in offerta tra cui Nioh 2 a 49.99 euro, Death Stranding a 29.99 euro, Days Gone a 24.99 euro e Marvel's Spider-Man a 19.99 euro.

Si continua con Xbox One X 1TB Cyberpunk 2077 Edition (disponibile dal 5 giugno) a 299.99 euro, con uno sconto di ben 200 euro sul prezzo di listino. E ancora monitor, tastiere, mouse, PC gaming desktop e notebook, accessori per il gioco e tanti altri prodotti che potete visualizzare nel volantino Lo Sconto che Conta, accessibile tramite il link qui sotto dopo aver selezionato il punto vendita più vicino a voi.

