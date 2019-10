Expert si prepara al Black Friday con gli sconti su PlayStation 4 e giochi Sony

E' disponibile in anteprima il nuovo volantino Expert valido dal 5 al 17 novembre denominato "Le Sorprese Black", in preparazione al Black Friday di fine novembre. Relativamente alla categoria Videogiochi e Console saranno disponibili offerte su PS4, giochi Sony e controller DualShock.

Il volantino Expert di novembre propone PlayStation 4 500 GB con Voucher Fortnite (valore 31 euro) e cuffia gaming GXT 3078 Ravu a 249.90 euro, controller DualShock 4 con Voucher Fortnite (valore 18 euro) a 49.90 euro (varie colorazioni disponibili), controller Wireless Nacon a 44.90 euro, sedia gaming Momo Design a 79.90 euro e il bundle PS4 Slim 500 GB con Uncharted 4 Fine di un Ladro, The Last Of Us Remastered e Horizon Zero Dawn a 279,90 euro.

Da segnalare anche la promozione sui giochi della collana PlayStation Hits, con una selezione di titoli in vendita a 14.90 euro, tra cui God of War, Gran Turismo Sport, The Last Of Us Remastered e Uncharted 4 Fine di un Ladro. Le offerte indicate sono valide dal 5 a 17 novembre, il volantino completo è visibile cliccando al link riportato qui sotto nella fonte.