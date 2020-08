Expert Volantino Back to School: i nuovi sconti su videogiochi e console

L'estate si sta avviando vero la conclusione e anche Expert come altre note catene si sta preparando all'arrivo dell'autunno - e al ritorno a scuola - con nuovi sconti. Disponibile da pochi giorni e valido fino al 30 agosto, il Volantino Back to School offre tante promozioni su console e videogiochi.

Nonostante il Volantino abbia carattere nazionale, le offerte variano da gruppo a gruppo. Somma, che opera in Campania, offre ad esempio PlayStation 4 Pro con Burnout Paradise Remastered a 399,00 euro, il Dualshock 4 a 48,99 euro, e le ultime due esclusive di casa Sony (The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima) a 59,22 euro l'una. Expert Belfi a Buccinasco (MI) ed Expert City Brighenti a Bologna proponngono PS4 500 GB con un gioco a scelta tra Gran Turismo Sport, God of War e The Last of Us Remastered a 299,99 euro, PS4 Pro con uno dei medesimi titoli a 399,99 euro, il Dualshock 4 a 49,99 euro, Marvel's Spider-Man a 19,99 euro e Days Gone a 24,99 euro.

Questi sono solamente alcuni degli esempi. Per scoprire le offerte attive nel negozio più vicino a casa vostra vi consigliamo di dirigervi a questo indirizzo e selezionare la vostra città. Le offerte del Volantino Back to School, ricordiamo, saranno attive fino al 30 agosto.