Expert Volantino Fuoritutto: sconti su PS4 1TB, Xbox One S e accessori

Anche Expert si prepara alla fine dell'anno con un Volantino nuovo di zecca, che offre sconti fino al 50% su un'ampia selezione di prodotti tecnologici tra i quali, ovviamente, non mancano console e videogiochi.

Nel Volantino Fuoritutto, la nota catena offre PlayStation 4 da 1TB con un secondo controller Dualshock 4 in bundle al prezzo promozionale di 249,99 euro, con un risparmio di 110 euro sul costo di listino. Grand Theft Auto 5 in versione PS4 viene inoltre offerto a 24,99 euro. Sconto anche per Xbox One S 1TB, che viene proposta a 199,98 euro in bundle con Star Wars Jedi: Fallen Order.

Offerte anche su diversi accessori: le cuffie gaming Trust GXT307 Ravu, compatibili con PC, laptop, PS4, Xbox One o Switch, sono in vendita a 14,99 euro, mentre il gaming kit con tastiera, mouse e pad di Momo Design è scontato a 19,99 euro.

Per maggiori informazioni vi consigliamo di consultare il Volantino Fuoritutto di Expert nella sua interezza dirigendovi a questo indirizzo. Le offerte saranno attive fino al 12 gennaio 2020! Ne approfittiamo per segnalarvi che hanno lanciato i saldi di fine anno anche GameStop, Unieuro ed Euronics... anche se il Natale è passato, è ancora possibile fare dei buoni affari!